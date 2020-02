Primarie dem Usa, in Iowa vince Buttigieg: di poco davanti a Sanders, solo quarto Biden. È il primo gay a vincere in uno Stato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È il candidato più giovane a vincere, per il momento, i caucuses dell’Iowa. È l’ex sindaco di Southe Bend, ex militare, cristiano e gay, a emergere dal primo appuntamento delle Primarie democratiche. Pete Buttigieg guida nella conta dei delegati: con il 71 per cento dei collegi scrutinati, ottiene il 26,8 per cento dei consensi. Bernie Sanders è secondo, con il 25,2 per cento. Terza Elizabeth Warren, con il 18,4 e quarto Joe Biden con il 15,5. Nel voto popolare è invece il senatore Sanders a prevalere, con 32.673 voti contro i 31.353 di Buttigieg. Il risultato è ancora parziale e potrebbe essere soggetto ad aggiustamenti (Sanders avrebbe ulteriori margini di miglioramento). Per Buttigieg si tratta comunque di un risultato straordinario. “Spero che questa vittoria significhi qualcosa per le persone che si sentono diverse e non sanno a chi appartenere”, ha detto. Buttigieg è il primo ... ilfattoquotidiano

