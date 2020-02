Previsioni Meteo Aeronautica Militare: dopo l’irruzione fredda l’Anticiclone torna protagonista (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino all’11 febbraio 2020. Oggi al Nord molte nubi sul settore alpino con nevicate sulle aree più settentrionali mediamente intorno 400-500 metri, in miglioramento già durante la mattina sulle aree centro-occidentali e tra pomeriggio e sera su quelle orientali. Cielo sereno sul resto del Nord. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Marche e Abruzzo, con precipitazioni locali sulle Marche, specie settore meridionale, e inizialmente isolate sull’Abruzzo, dove diverranno sparse nel pomeriggio e fino la tarda serata, con quota neve inizialmente intorno ai 1000 metri e in calo fino intorno 700 metri. Ampie schiarite in serata sulle Marche e in rapida estensione all’Abruzzo; cielo pressoché sereno sul resto del Centro ... meteoweb.eu

ilmeteoit : #meteo #5Febbraio #weekend torna l'alta pressione, ma con un PERICOLO. Ecco le previsioni per #sabato e #domenica… - wam_the : Irpinia, previsioni meteo. Deboli nevicate, ma attenti a vento forte e gelo - ONTUSCIA : RT @redontuscia: Previsioni meteo per la giornata di domani 6 Febbraio -