Prescrizione, Bonafede durissimo contro Renzi: «C’è chi lavora e chi minaccia. Riforma entro 10 giorni» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È botta e risposta sulla Riforma della Prescrizione tra Matteo Renzi e il ministro della Giustizia del M5s, Alfonso Bonafede. Dopo l’ultima intervista del fondatore di Italia viva che annunciava battaglia in aula contro il provvedimento del governo, il ministro grillino ha risposto a muso duro: «Sulla Prescrizione non mi sono mai sottratto al dibattito», ma «i cittadini devono sapere che c’è una maggioranza che lavora. Questo significa stare a un tavolo a scrivere le norme, non urlare e strillare da mattina a sera». Bonafede ha detto di non essere a conoscenza di presunte trattative tra le forze politiche sulla Riforma della Prescrizione e rimanda lo scontro finale fra 10 giorni in Consiglio dei ministri: «Il mio impegno è portare la Riforma per abbreviare i tempi dei processi al Consiglio dei Ministri. Lì ciascuno si assumerà le sue responsabilità». «Siamo in ... open.online

matteorenzi : Ehi, ragazzi, SVEGLIA! Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho FATTO con la Legge Or… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - ItaliaViva : 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Sa… -