Prescrizione, Bonafede: “C’è maggioranza che lavora. Toni di chi sembra all’opposizione, sembra i testi li scrivano Salvini o Berlusconi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Sulla Prescrizione non mi sono mai sottratto al dibattito”, ma “i cittadini devono sapere che c’è una maggioranza che lavora”. Mentre rimane alta la tensione nel governo sulla riforma del processo penale, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , intervenendo a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato. E critica chi invece alza la tensione, a partire da Matteo Renzi che solo domenica scorsa ha minacciato di far mancare i voti al Senato. “Stare nella maggioranza significa stare a un tavolo a scrivere le norme, non urlare e strillare da mattina a sera. Siamo in maggioranza, invece vedo Toni di chi sembra all’opposizione. A volte sembra che i testi glieli scrivano Salvini o Berlusconi. Non possono continuare a molestare i cittadini con dichiarazioni che sembrano minacce”. Bonafede ha anche annunciato ... ilfattoquotidiano

matteorenzi : Ehi, ragazzi, SVEGLIA! Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho FATTO con la Legge Or… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - dellorco85 : In Italia la #prescrizione impedisce di mandare in galera i criminali; per questo la riforma Bonafede deve andare a… -