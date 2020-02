“Prendere Messi? Adesso no, ma tra un mese vediamo…”: nuovi possibili scenari sul suo futuro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ tra i migliori di sempre se non, secondo tanti, il migliore di sempre. E l’idea di poterlo vedere con un’altra maglia sembra al momento impossibile. Leo Messi è legato praticamente da una vita ai colori del Barcellona, che non ha mai lasciato e di cui è diventato stella e idolo assoluto, vincendo tutto. Ma il suo contratto a breve va in scadenza. Di questo, all’interno di una diatriba che si è scatenata tra le parti, ha parlato il ds dei blaugrana Eric Abidal. “Leo può dire che resta ma c’è poi un contratto da negoziare. La trattativa è iniziata e l’idea è quella di proporgli qualcosa di più lungo rispetto a un prolungamento di un anno. Ma sono ottimista, abbiamo il miglior giocatore del mondo e non dobbiamo perderlo. Credo sia felice qui e noi vogliamo renderlo ancora più felice, migliorando la squadra ogni anno e dandogli la possibilità di ... calcioweb.eu

