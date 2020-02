Ppe: Meloni, ‘se Orban esce naturale che venga con Conservatori’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Come famiglia dei Conservatori europei, di cui siamo copresidenti insieme ai polacchi di Kaczynski, guardiamo con molto interesse a Orbán. Se scegliesse di lasciare il Partito popolare, la sua collocazione naturale sarebbe con noi, che da sempre difendiamo il diritto degli Stati ad autodeterminarsi”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista ad ‘Avvenire’. L'articolo Ppe: Meloni, ‘se Orban esce naturale che venga con Conservatori’ CalcioWeb. calcioweb.eu

