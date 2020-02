Ponte Morandi, Toscani non si scusa: "Mie parole strumentalizzate" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Giorgi Il fotografo, nell'occhio del ciclone per l'uscita choc sulla tragedia di Genova, non fa marcia indietro: "Follia pensare che non mi interessi" Oliviero Toscani non si scusa e anzi va all'attacco. Il fotografo anziché chiedere perdono alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi per la sua uscita choc circa la tragedia del 14 agosto 2018 – "Ma a chi interessa che caschi un Ponte, smettiamola…" – ha pensato bene di puntare i piedi. Nessuna marcia indietro. Che comunque non sarebbe bastata. Scuse ai familiari? Macché. Il fotografo ha affidato al proprio profilo Twitter la replica alle accuse ricevute per la sua irrispettosa sparata di ieri, martedì 4 febbraio, quando ospite a Un giorno da pecora ha superato (e di molto) il limite. Ecco cosa si legge nel post pubblicato sul social network: "A chi può interessare: mi dispiace che parole estrapolate e confuse ... ilgiornale

