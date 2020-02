Ponte Morandi, Oliviero Toscani: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Olivieri Toscani sul ponte Morandi: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Protestano i parenti delle vittime e il governatore della Liguria Toti. Oliviero Toscani inciampa sul ponte Morandi e viene investito dalle polemiche. Ospite alla trasmissione Un giorno da pecora, parlando della foto delle Sardine con Benetton, il fotografo ha fatto riferimento – in maniera indelicata – alla tragedia del viadotto sul Polcevera. fonte foto https://twitter.com/GiorgiaMeloni Toscani sul crollo del ponte Morandi: “Ma a chi interessa, smettiamola…” “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola“, ha dichiarato Oliviero Toscani ai microfoni di un Un giorno da pecora parlando della foto delle Sardine con Benetton. Un’uscita decisamente infelice o quantomeno indelicata, poco rispettosa nei confronti delle ... newsmondo

GiovanniToti : 'Ma a chi interessa che caschi un ponte'. Lo ha detto oggi Oliviero Toscani per difendere le sardine con i Benetton… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi eran… - Agenzia_Ansa : . @OToscani choc sul Morandi: 'A chi interessa se cade un ponte?' Ira dei familiari delle vittime #ANSA -