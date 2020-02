Ponte Morandi, familiari vittime contro Toscani: "43 morti contano poco? Per noi erano tutto" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oliverio Toscani scivola sulle vittime del Ponte Morandi, ed è polemica: "Quarantatré morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto" replica al noto fotografo Egle Possetti, presidente del comitato "Ricordo vittime Morandi". Salvini contro le Sardine: 'Dal salotto di Toscani alla pacca di Benetton e gli elogi di Soros. Montarsi la testa non fa mai bene' In un video su Facebook Matteo Salvini si sfoga contro le Sardine. Toscani a "Un giorno da pecora" incalzato sulla foto dei fondatori delle Sardine con lui e Luciano Benetton (patron di Atlantia) aveva detto: "Ma a chi interessa che caschi un Ponte, smettiamola".La fotografia era stata scattata al centro culturale fondato dai Benetton e Toscani. Possetti si sfoga: "Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno ... blogo

