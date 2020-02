Polveriera Barcellona, lite interna e lo spogliatoio rischia di spaccarsi: Messi è una furia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Situazione delicatissima in casa Barcellona, il club blaugrana sta disputando una stagione altalenante e soprattutto in campionato alcune prestazioni non hanno convinto. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso, nel dettaglio l’attaccante Leo Messi ha attaccato pubblicamente il direttore sportivo Eric Abidal. Tutto è nato da un’intervista dell’ex terzino: ” molti giocatori non erano soddisfatti ne’ lavoravano tanto”. Le frasi non sono andate giù all’argentino che su Instagram ha tuonato: “Sinceramente non mi piace fare queste cose ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori si prendono le responsabilita’ in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilita’ e farsi ... calcioweb.eu

