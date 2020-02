PICS, la precisazione Palazzo Mosti: riduzione proporzionale per tutti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione alle notizie sul PICS (Piano Integrato Città Sostenibile) apparse sugli organi di informazione si precisa che: con nota prot. n. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nella persona dell’ing. Sergio Negro, ha comunicato a tutte le Autorità Urbane delle 19 Città medie della Campania, tra cui Benevento, che a causa del mancato raggiungimento del target di certificazione e del Performance Framework per l’anno 2018 dell’Asse 10 del POR FESR 2014/2020, si è determinata, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento CE 1301/2013, una riduzione di risorse per complessivi 40 milioni di euro, con conseguente rimodulazione della dotazione dell’Asse 10 in € 246.030.268,00 in luogo dei precedenti € 286.030.268,00; il mancato raggiungimento del target non è dipeso dal Comune di Benevento, ... anteprima24

PICS precisazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PICS precisazione