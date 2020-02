Perché Lazio-Verona si gioca oggi 5 febbraio alle 20.45 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Per spiegare Perché Lazio-Verona si gioca oggi, 5 febbraio alle 20.45, bisogna dare un'occhiata al calendario della 16sima e della 17sima giornata e metterlo in reLazione alla data della finale di Supercoppa italiana (giocata a Riad, in Arabia Suadita, e vinta dai capitolini per 3-1), alla pausa di campionato per le festività natalizie e anche al cammino in Europa League dei biancocelesti che s'è interrotto alla fase a gironi. fanpage

