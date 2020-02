Per le Regionali intese già chiuse. Fratelli d’Italia frena la Lega. Il capogruppo Lollobrigida: “In Puglia c’è solo Fitto. Meloni sempre coerente, può ambire a fare il premier” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “A Giorgia Meloni viene riconosciuto un ruolo internazionale che la destra italiana cercava da sempre e che nella sua storia, sia nella prima che nella seconda Repubblica non era mai riuscita a perseguire, cioè quello di essere un interlocutore credibile”. Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera commenta il momento d’oro che sta vivendo Giorgia Meloni, protagonista negli ultimi due giorni della National Conservatism Conference, evento della destra conservatrice e nazionalista ideato dalla fondazione americana Edmund Burke Foundation, e che ieri è volata negli Usa per partecipare al National Prayer Breakfast, il sit in di preghiera dei repubblicani americani a Washington. La leader di FdI sempre più protagonista della rete sovranista internazionale? “In un’epoca di ‘normalizzazione’ della destra, soprattutto dall’estero guardano a Giorgia senza ... lanotiziagiornale

