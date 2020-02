Patrick Dempsey verso una nuova serie tv, sarà un leader del Congresso nel political drama Ways & Means? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo Grey's Anatomy, La Verità Sul Caso Harry Quebert e l'inedita Diavoli, Patrick Dempsey potrebbe aver trovato un nuovo ruolo in tv: l'attore è stato scritturato per Ways & Means, un political drama creato dal produttore esecutivo di Senza Traccia Ed Redlich. La serie non è stata ancora ordinata per un'intera stagione, ma CBS ha deciso di valutarne un episodio pilota per capire se investire su questo titolo nel suo palinsesto. Dempsey sarà protagonista del dramma politico, spiega in anteprima TvLine che ha dato la notizia, nei panni di un potente leader del Congresso americano ormai disilluso e senza fiducia nella politica. Quando si ritrova a lavorare segretamente con una giovane deputata, determinata ed idealista, appartenente al partito avversario rispetto a quello in cui ha sempre militato, il personaggio di Dempsey decide di collaborare con la congressista per ... optimaitalia

OptiMagazine : #PatrickDempsey verso una nuova serie tv, sarà un leader del #Congresso nel political drama #WaysAndMeans?… - SerieTvserie : “Ways & Means”: Patrick Dempsey è entrato nel cast del potenziale dramma politico di CBS - bellicapelli15 : Patrick Dempsey protagonista di un'altra serie tv? Protagonista di Ways & Means -