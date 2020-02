Parma, il folle bis del detenuto marocchino: altri agenti in ospedale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gabriele Laganà Lo straniero, che due giorni fa aveva ferito 8 agenti, ha scatenato di nuovo il caos nel carcere di Parma. altri tre poliziotti della penitenziaria sono rimasti feriti. Salvini attacca il ministro Bonafede Il detenuto marocchino che due giorni fa ha scatenato il caos all’interno del carcere in via Burla a Parma, appiccando il fuoco agli oggetti nella sua cella e aggredendo 8 agenti della penitenziaria, nelle scorse ore ha replicato il suo gesto di folle violenza. A denunciare il nuovo grave atto è ancora il Sinappe, il Sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria, con un comunicato nel quale denuncia l'episodio definendolo"l'ennesimo bollettino di guerra presso gli il carcere di Parma". Secondo il documento, questa mattina lo straniero è andato improvvisamente di nuovo in escandescenza: prima ha rotto i suppellettili nella cella e poi, come già fatto ... ilgiornale

