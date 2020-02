Parma, Faggiano: «Mercato estenuante. Caprari regalo per i tifosi» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il direttore sportivo del Parma Faggiano ha commentato in conferenza stampa l’acquisto di Caprari dalla Sampdoria Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha presentato in conferenza stampa Gianluca Caprari, acquistato a gennaio dalla Sampdoria: «Dopo tanto rincorrere siamo riusciti a prendere Caprari. Eravamo in fila con altre squadre con la Sampdoria, ma non nelle scelte del giocatore, che ha sempre messo in prima fila Parma». «È stato un Mercato estenuante. Ci siamo spinti oltre alle nostre disponibilità per fare un regalo a tutti. Siamo contenti ed orgogliosi», riporta tuttoMercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

