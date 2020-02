Parma, Caprari: «Se ne parlava da un anno e mezzo» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’attaccante del Parma Caprari si è presentato ai nuovi tifosi: «Qui per dare continuità dopo anni in cui ho giocato poco» Gianluca Caprari si è presentato ai nuovi tifosi del Parma in conferenza stampa: «Sono qui per dare continuità dopo anni in cui ho giocato poco. Era un anno e mezzo che se ne parlava. È la squadra che mi ha cercato con più insistenza. D’Aversa? Impatto positivo, è simile a Giampaolo». Sull’addio alla Sampdoria: «Le scelte le fanno allenatori e società, ho sempre cercato di fare del mio meglio. Spero di dare tanto a questo Parma», riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

