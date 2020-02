Papa Francesco "caccia Padre Georg". Vaticano indiscreto: punizione per l'uomo di Ratzinger? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Padre Georg Gaenswein "congedato a tempo indeterminato" da Papa Francesco. L'indiscrezione sullo storico segretario di Papa Ratzinger arriva dalla stampa tedesca, ed è un terremoto in Vaticano. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Die Tagespost: questa mattina Monsignor Gaenswein non era pre liberoquotidiano

vaticannews_it : #4febbraio videomessaggio di #PapaFrancesco a un anno dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana - Vatican News - vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco all'omelia durante la Messa mattutina a #CasaSantaMarta: Dio piange per noi quando ci all… - vaticannews_it : #5gennaio #PapaFrancesco #udienzagenerale sui poveri di spirito. Il vero potere non è fatto di ricchezze ma si cost… -