Papa Francesca incontra la pellegrina dello “schiaffetto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ricordate il video di Papa Francesco che dava un buffetto sulla mano di una turista che lo strattonava a Piazza San Pietro? Il Pontefice ha incontrato la donna in privato: ecco cosa si sono detti. Papa Francesco: ricordate la fedele di Piazza San Pietro? Era il 31 dicembre, e in occasione della celebrazione del Te Deum si era verificato un avvenimento diventato subito virale. Papa Francesco, infatti, era stato strattonato in modo insistente da una turista presente in Piazza San Pietro. La donna voleva probabilmente attirare bonariamente l’attenzione del Pontefice, che, però, fa una smorfia di dolore e allontana la donna dandole qualche buffetto sulla mano. Il video dell’episodio ha fatto in pochissime ore il giro del mondo intero, diventando subito virale. Un comportamento insolito da parte di Bergoglio, che il giorno dopo si è prontamente scusato del gesto nel corso del ... velvetgossip

francescoargon1 : RT @_13aCuori: @francescoargon1 @rockmoda BELLISSIMO? Mia Mamma ___FRANCESCA??? IL MIO ____TOTTI FRANCESCO IL MIO S.Preferito____ S.FRANCESC… - _13aCuori : @francescoargon1 @rockmoda BELLISSIMO? Mia Mamma ___FRANCESCA??? IL MIO ____TOTTI FRANCESCO IL MIO S.Preferito____ S… - ChiaraLove39 : @Frances87375201 Mi dispiace Francesca, io nel 2016 ho avuto un tumore al seno e ho fatto la chemio, adesso mio pap… -