Paolo, l’alpinista 31enne precipitato e morto sulla Grigna: era originario di Seregno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'alpinista di 31 anni che ieri ha perso la vita sulla Grigna settentrionale, precipitando per circa 200 metri, si chiamava Paolo Carlesi ed era originario di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L'uomo lavorava come tecnico radiologo allo Ieo, l'Istituto europeo di oncologia di Milano. Il tragico incidente è avvenuto davanti allo sguardo di due compagni di cordata del 31enne. fanpage

