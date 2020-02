Pallanuoto, Serie A1 2020: risultati dei recuperi dell’ottava giornata. Vince Iren Genova Quinto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono andati in scena oggi i due recuperi dell’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Pareggio per 12-12 tra RN Savona-RN Florentia, con i toscani che sprecano sul finale, mentre Iren Genova Quinto supera 8-6 la Lazio Nuoto. RN SAVONA-RN FLORENTIA 12-12 RN SAVONA: Morretti, Patchaliev 2, Boggiano 1, N. Vuskovic, G. Molina Rios 4, V. Rizzo 1, Piombo 2, E. Campopiano, L. Bianco 1, Bertino, E. Novara 1, A. Caldieri, Da Rold. All. Angelini RN FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, F. Coppoli 1, Sordini 1, D. Lynde 1, F. Turchini, L. Dani, A. Razzi 1, Benvenuti 1, M. Astarita 6, A. Di Fulvio 1, A. Antonini. All. Tofani Arbitri: Gomez e Frauenfelder Note Parziali: 6-4 2-2 2-2 2-4 Nessun uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: RN Savona 3/10, RN Florentia 5/9 + 2 rigori. Spettatori: 100 circa. Iren Genova QUINTO-SS LAZIO NUOTO 8-6 Iren Genova ... oasport

