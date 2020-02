Palermo | Presidente comunità cinese incontra sindaco e Consulta Culture

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - 'associazioni antiracket a rischio infiltrazioni' : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - rischio infiltrazione mafiosa per le associazioni antiracket. A denunciarlo è il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Particolare attenzione - scrive - merita la composizione e la par

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - ‘associazioni antiracket a rischio infiltrazioni’ : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – rischio infiltrazione mafiosa per le associazioni antiracket. A denunciarlo è il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Particolare attenzione – scrive – merita la composizione e la partecipazione alle associazioni antiracket perché la possibilità di infiltrazioni mafiose, assolutamente ...

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - ‘stupefacenti prima fonte reddito Cosa Nostra’ (2) : (Adnkronos) – La seconda fonte di reddito è costituita dalle estorsioni. “In particolare – sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo – nei periodi di ‘crisi’, immediatamente successivi ad un’intensa attività cautelare, ciascun mandamento mafioso ricorre soprattutto alle estorsioni che sono lo strumento più semplice da adottare o rimodulare in tempi brevi”. Frasca evidenzia ...

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - ‘stupefacenti prima fonte reddito Cosa Nostra’ : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – E’ il traffico di stupefacenti “la principale fonte di reddito di Cosa Nostra”. Lo scrive il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l’ianugurazione dell’anno giudiziario. Droga che viene acquistati, di norma, “dalle o con le organizzazioni calabresi e campane e spacciata, di regola, mediante organizzazioni dedite a tali ...

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - ‘errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra’ : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – “La Mafia degli affari, leciti o illeciti, continua a manifestare una forza di penetrazione spesso capillare in quasi tutti i settori che consentono adeguati profitti, anche i più insoliti” e sarebbe “fuorviante con riferimento a Cosa Nostra pensare ad una progressiva trasformazione in un criminale comitato di affari o, peggio, definirla ‘Mafia liquida'”. Lo scrive nella ...

Mafia : presidente Corte Appello Palermo - ‘errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra’ (2) : (Adnkronos) – Pur sottolineando come, nell’anno in corso, “la pressione giudiziaria sulla Cosa Nostra della provincia di Palermo ha raggiunto la massima intensità”, (“ogni mese di regola – si legge nella relazione – vengono eseguite alcune decine di misure cautelari detentive riguardanti la Mafia territoriale palermitana e il traffico organizzato degli stupefacenti”), Frasca evidenzia come ...

Siciliani d’America - delegazione a Palermo : incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci : Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha incontrato alcune delegazioni di associazioni siciliane provenienti da Boston Massachussettes, Chicago, Hartford Connecticut, New York, New Jersey,Philadelphia e dal Texas, rappresentate dalla Confederazione Siciliani Nord America in occasione del pranzo di benvenuto organizzato dalla Federazione Siciliana del New Jersey. Il Governatore Siciliano nel suo intervento di saluto ha voluto ...

Serie D - scintille Palermo-Savoia! Il presidente campano punge i rosanero - l’ad siciliano replica [DETTAGLI] : scintille tra Palermo e Savoia, le due protagoniste del girone I di Serie D. Botta e risposta polemico tra presidente campano e amministratore delegato siciliano. “Non voglio fare polemiche, ma dall’altra parte mi sa che abbiano iniziato con un altro rigore – ha detto il presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, in conferenza stampa al termine della partita di oggi della sua squadra vinta 2-0 contro il San Tommaso – ...

Palermo : Peria riconfermato presidente Anec : Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Andrea Peria è stato riconfermato alla presidenza dell’Anec, l’Associazione nazionale esercenti cinema di Palermo e provincia. Andrea Peria , 49 anni, imprenditore dello spettacolo e del cinema, esercente di due sale storiche di Palermo, l’Arlecchino e l’Ariston, da poco eletto alla vicepresidenza della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, guiderà la sezione Anec palermitana ...

Palermo : Presidente circoscrizione - 'altro albero caduto alla Zisa - serve potatura' : Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "La potatura è diventata a Palermo un obiettivo in secondo piano. Ma questa disattenzione – volontaria o meno – continua ad arrecare danni. Per l’ennesima volta, e nonostante le continue segnalazioni da parte, un altro albero è caduto nella zona della Zisa, causando da