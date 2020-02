Palazzolo, vigile urbano si suicida a 43 anni: era stato insultato sui social (Di mercoledì 5 febbraio 2020) insultato sui social per aver parcheggiato l’auto di servizio in un posto per disabili, il vigile urbano non riesce a sostenere l’odio e si suicida. Il dramma di Gianmarco Lorito, vigile urbano di 43 anni con origini siciliane, è iniziato lo scorso 24 gennaio. L’agente aveva parcheggiato l’auto di servizio in un posto per disabili, … L'articolo Palazzolo, vigile urbano si suicida a 43 anni: era stato insultato sui social è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

