Palazzolo, agente di polizia locale suicida, Crimi: “Attacchi sui social violenti e vergognosi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "La persecuzione perpetrata attraverso i social network è sempre inaccettabile, vergognosa e vile", così il viceministro degli Interni Vito Crimi dopo aver espresso il proprio cordoglio per la morte dell'agente di polizia locale suicida a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano. L'uomo, 44 anni, era stato al centro delle polemiche nei giorni scorsi per aver parcheggiato l'auto di servizio su un posto per disabili diventando oggetto di insulti sui social da parte di tantissimi utenti: "Al momento non ci è dato sapere se gli episodi di cyberbullismo di cui sarebbe rimasto vittima siano la causa del tragico gesto", ha aggiunto Crimi. fanpage

MonyelgarEttore : RT @fred_gerva: Oggi a Palazzolo sull'Oglio un agente della Polizia Locale si è tolto la vita. Nei giorni scorsi era stato pesantemente at… - Lucia05149332 : RT @ManuelaBellipan: In seguito alla gogna social, un agente della polizia locale di Palazzolo, a soli 44 anni, si suicida con la pistola d… - AminelliVr : RT @ManuelaBellipan: In seguito alla gogna social, un agente della polizia locale di Palazzolo, a soli 44 anni, si suicida con la pistola d… -