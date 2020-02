Pagani, De Luca inaugura il polo oncologico: “Altro grande traguardo” (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pagani (Sa) – Il Governatore della Regione Campania è intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo polo oncologico al quinto piano dell’ospedale di Pagani. De Luca nell’occasione ha annunciato l’assunzione di circa ventimila giovani e la prosecuzione dell’investimento su ricerca per ottenere il vaccino contro il cancro “Avevamo preso l’impegno di realizzare il polo oncologico a Pagani, lo abbiamo mantenuto. Questo avviene nell’ambito di un programma di investimenti che riguarda l’ospedale di Pagani, di Scafati e di Nocera. A Scafati stiamo creando un polo per un reparto di eccellenza regionale. Abbiamo iniziato a afre 700 assunzioni per infermieri, assumeremo oltre 7mila persone per incarichi amministrativi. De Luca ha poi annunciato che stamattina sarà ritirata la delibera di ... anteprima24

dantonio_luca : RT @AnnamariaMI85: Bellissimo animale con importanza sia per i pagani che per i cristiani - GennaroSenatore : @luca_vota @antonioripa @Diesira3 @Diegorusso626 @pbiagiola @ArkadiMaslow @Lucadamo_ oddio io in realtà la conosco… -