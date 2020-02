Padre Pio, tomba riaperta dopo oltre 50 anni dalla sua morte (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il corpo di Padre Pio è stato «esumato» ieri notte in vista della «ricognizione canonica» che sarà effettuata i prossimi giorni per essere poi «esposto» alla venerazione dei fedeli «per alcuni mesi» in una teca di vetro, a partire dal 24 aprile: l'apertura della tomba è avvenuta tra le 22 e le 23 perché — motivazione simbolica — a quell'ora era stata chiusa il 27 settembre del 1968, quattro giorni dopo la morte del santo cappuccino; ma anche — finalità pratica — per evitare la ressa dei curiosi e di eventuali contestatori. L'annuncio ufficiale all'una di notte davanti a duecento fedeli. Lo ha dato Domenico D'Ambrosio, arcivescovo di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste: «Sin dall'inizio si vedeva chiaramente la barba. La parte superiore del teschio è in parte scheletrita, il mento è perfetto, il resto del corpo è conservato bene. Si vedono benissimo il ginocchio, le ... howtodofor

