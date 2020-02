Orrore in chat: adulto adesca ragazzino e abusa di lui. Ai domiciliari un uomo di 36 anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un ragazzo di 13 anni ha conosciuto in chat un uomo di 36 e, quando i due si sono incontrati, l’adulto lo ha molestato sessualmente. I genitori del minore hanno sporto denuncia Valdelsa (Siena). Un ragazzino di 13 anni è caduto nella rete di un pedofilo che lo ha adescato sfruttando gli incontri virtuali in … L'articolo Orrore in chat: adulto adesca ragazzino e abusa di lui. Ai domiciliari un uomo di 36 anni NewNotizie.it. newnotizie

