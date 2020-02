Open Arms, il tribunale dei ministri: «Il premier Conte provò a far sbarcare tutti i minori» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo quello di Catania anche il tribunale dei ministri di Palermo accusa Matteo Salvini e per la prima volta per avere impedito lo sbarco a una ong: bloccando in mare, a ridosso di Lampedusa, la nave... ilmessaggero

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni… - HuffPostItalia : Open Arms, il tribunale dei ministri: 'Salvini abusò dei suoi poteri. Da Conte pressioni per far scendere i minori' -