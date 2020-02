Open Arms, i giudici: quello di Salvini fu sequestro di persona (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Open Arms, per i giudici del Tribunale dei ministri fu sequestro di persona: le accuse a carico di Matteo Salvini, ex ministro degli Interni. Per i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo tenere i migranti a bordo della Open Arms fu un episodio di sequestro di persona. Il responsabile sarebbe l’allora ministro Matteo Salvini. Alla base della decisione quindi non ci sarebbe stata, secondo le toghe, alcuna motivazione di tipo politico. fonte foto https://www.quirinale.it/elementi/35252 Opern Arms, per i giudici fu sequestro di persona: le accuse a carico di Matteo Salvini I giudici del tribunale dei ministri, nella relazione inviata al Senato, hanno evidenziato come, a loro avviso, la decisione di Matteo Salvini di tenere i migranti per venti giorni a bordo della nave Open Arms sarebbe da considerarsi come un caso di sequestro di persona e non come una mossa ... newsmondo

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni… - HuffPostItalia : Open Arms, il tribunale dei ministri: 'Salvini abusò dei suoi poteri. Da Conte pressioni per far scendere i minori' -