Oliviero Toscani, sotto attacco, perde la testa. Le parole sul Morandi sono vergognose (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oliviero Toscani ha preparato al suo cliente di punta Benetton l’ennesima foto pubblicitaria. Non per il brand di moda stavolta, ma per il personal brand, quello di Luciano. La foto con le Sardine, o meglio la trappola alle Sardine, è stata infatti architettata dal fotografo. Il portavoce delle Sardine Mattia Santori ha spiegato che l’invito presso il centro culturale dove è stata scattata la foto è partito da Toscani, che lo dirige. Guarda caso, di lì quel giorno è passato anche Luciano Benetton, accanto al quale era stato strategicamente riservato un posto a tavola per Santori, che ha preferito però restare coi ragazzi. Santori tuttavia non si è sottratto alla foto di gruppo, per la gioia Toscani, evidente anche dal sorriso beffardo immortalato dallo scatto. I vertici delle Sardine si sono poi giustificati sui social, dopo i duri attacchi subiti anche dall’interno. Se è vero che le ... ilfattoquotidiano

