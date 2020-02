Nuove conferme sul Samsung Galaxy Z Flip: ci sono pochi dubbi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C'è tanto da dire sul Samsung Galaxy Z Flip, soprattutto adesso che sta per essere presentato (l'evento è fissato per il prossimo 11 febbraio: il dispositivo dividerà il palco insieme ai Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra). La divisione rumena del colosso di Seul è uscita allo scoperto, pubblicando sul proprio sito la dicitura 'Galaxy Z Flip Protective Leather Cover', alludendo chiaramente ad un accessorio destinato al secondo pieghevole del produttore asiatico. Altri dettagli sono stati divulgati dal passaggio del Samsung Galaxy Z Flip sulle pagine di GeekBench, che ha confermato la presenza a bordo del processore Snapdragon 855 (potrebbe anche trattarsi dello Snapdragon 855+: non possiamo stabilirlo a monte in quanto non ci è possibile fare una distinzione effettiva tra i due chispet) e 8GB di RAM. I punteggi ottenuti sono 618 e 2432, rispettivamente in single e multi-core. ... optimaitalia

OptiMagazine : Nuove conferme sul #SamsungGalaxyZFlip: ci sono pochi dubbi - webtrek_it : #Samsung Galaxy M31: nuove conferme per la scheda tecnica - calciomercatoit : ??#Inter, dopo Udine #Sanchez cerca nuove conferme: occasione derby per convincere i nerazzurri ?? #CMITmercato -