“Notevole…”: Eva Henger atomica, il bikini nero non contiene le forme, décolleté e lato B in primo piano [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Eva Henger torna ad incantare il popolo del web Qualche settimana fa Eva Henger è stata ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso per parlare del suo rapporto con la figlia Mercedesz. Dopo le ultime vicende, l’ex naufraga si è allontanata moltissimo dalla madre. Nel frattempo quest’ultima si consola con gli apprezzamenti da parte dei follower di IG, circa 780 mila, per le foto seducenti che condivide. L’ex attrice porno ha un fisico perfetto che sembra una statua greca. Per lei il tempo sembra essersi fermato, per questo motivo potrebbe fare invidia a molte ventenni. Nelle ultime ore la donna ha postato un nuovo scatto sul social network dopo si mostra con un bikini nero. La madre di Mercedesz si mostra in bikini su Instagram La meravigliosa Eva Henger ha voluto augurare un buon inizio di settimana ai follower in un modo molto particolare. Nello specifico ... kontrokultura

