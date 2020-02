“Non voglio cambiare il premier, ma voglio che il premier cambi passo”, dice Renzi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “In un modo o nell'altro fermeremo questa legge. Credo senza ricorrere alla mozione di sfiducia: molleranno prima”. In un'intervista a la Repubblica il leader di Italia viva Matteo Renzi si dice sicuro che sulla prescrizione e “in questo Parlamento i numeri sono chiari” e che il ministro Bonafede “è nettamente in minoranza” e che, dunque, “la linea attendista del Pd ha ormai pochi giorni di autonomia”. Il leader di Italia viva, infatti, sostiene che essendo gruppi parlamentari “gli stessi che un anno fa presentarono la pregiudiziale di incostituzionalità contro la riforma”, i dem ora “dovranno votare in Aula scegliendo tra la Orlando e la Bonafede”. Per aggiungere: “Non siamo noi ad aver cambiato schieramento ma il Pd ad aver cambiato idea sulla legge del suo vicesegretario. Come andrà a finire davvero ancora non si sa, ma Renzi è più che sicuro che “i numeri non ci sono” e sulla ... agi

