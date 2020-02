No, di cultura in Italia non si campa. «A 30 anni, con una laurea a pieni voti prendi 800 euro al mese» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Riceviamo e pubblichiamo la mail di una nostra lettrice: «Gentile Redazione,leggo sempre quello che pubblicate a proposito di università e lavoro. Volevo portarvi la mia esperienza di lavoro in un settore credo dei più devastati in questi anni: i beni culturali nel settore pubblico. Nell’ingenuità dei miei 18 anni, ho deciso di occuparmi sin dall’università di un settore in cui in Italia non si campa, i beni culturali appunto. Mi sono specializzata in archivistica e biblioteconomia, scelta ancora peggiore perché, a differenza dei musei, gli archivi e le biblioteche non hanno nemmeno il biglietto di ingresso. La maggior parte di queste istituzioni dipende dal settore pubblico e su di essi è gravata soprattutto la crisi di questi anni. Dopo essermi laureata con il massimo dei voti, ho accettato, grazie alla generosità dei miei genitori, un tirocinio pagato 250 ero al ... open.online

