Nioh 2 si mostra in un nuovo spettacolare video gameplay (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Qualche ora fa il canale YouTube di IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato all'attesissimo Nioh 2. In particolare il video mostra uno pettacolare scontro tra il giocatore ed il boss Shibata Katsuie.Vista la sua stazza, Katsuie risulta essere un boss abbastanza ostico, è infatti dotato di alcuni attacchi devastanti e tutto sommato non è particolarmente lento (come si potrebbe immaginare). In ogni caso trovate il video di seguito, se siete curiosi."Sfodera la tua spada: brutali scontri ti attendono dietro ogni angolo in questo GdR d'azione ambientato in una terra devastata da una guerra civile.Per trionfare, dovrai armarti di pazienza per scoprire i punti di forza di ogni nemico, umano o demone che sia, e imparare quando colpire per sfruttare le loro debolezze. Ogni sconfitta è un passo avanti nel tuo cammino verso la vittoria. Solo nella morte potrai trovare la via del ... eurogamer

