Nightmare: Elijah Wood condivide la sua idea per un nuovo film del franchise horror (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Elijah Wood ha spiegato quale sarebbe la sua idea per un nuovo capitolo del franchise horror Nightmare, di cui non vuole essere protagonista. Nightmare potrebbe tornare nei cinema ed Elijah Wood, in collaborazione con il suo partner nel campo della produzione Daniel Noah, ha espresso l'interesse per realizzare un nuovo film del franchise horror. L'attore ha ora spiegato che New Line Cinema possiede i diritti per l'utilizzo del personaggio di Freddy Krueger mentre i responsabili dei marchi di proprietà di Wes Craven stanno valutando eventuali proposte per un lungometraggio inedito. Elijah Wood ha ora sottolineato che sarebbe divertente avere la chance di realizzare un film, tuttavia non ha alcuna intenzione di interpretare Freddy e non ha nemmeno avuto modo di parlare con chi ... movieplayer

