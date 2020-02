Netflix ha valicato tutti i muri del pudore con la serie “Sex Education”. Ce ne era davvero bisogno? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ ormai un anno che su Netflix una serie di grandissimo impatto culturale sta spopolando tra adolescenti e non: parliamo del provocante ed esilarante “Sex Education”. Spinta, deliberatamente pungente e provocatoria, valica i muri del pudore attraverso temi rappresentanti il tabù per eccellenza nella società odierna: il sesso. Il fatto che Sex Education abbia conquistato milioni di spettatori possiamo ricondurlo non solo all’ilarità che circonda l’intera storia dei personaggi protagonisti, ma soprattutto all’argomento centrale, che spesso non viene trattato nelle scuole e tanto meno nell’ambito familiare, in quanto ritenuto imbarazzante o privato. Una serie che sfida questa “omertà” mettendo in luce i problemi sessuali di giovani adolescenti alle prese con le prime esperienze sessuali, ma anche i disagi degli adulti che vivono ormai una vita monotona, provocano in loro un calo ... domanipress

