Nessuno vuol più fare lo steward, e il calcio italiano rischia di giocare a porte chiuse (Di mercoledì 5 febbraio 2020) 25 euro per 6-7 ore di lavoro, ad affiancare le forze dell’ordine, a controllare i tifosi, a prendersi spesso insulti se non altro. Nessuno vuol più fare lo steward allo stadio, in Italia. Ed è un problema grosso. Perché dal 2007, l’anno del decreto antiviolenza, senza di loro gli stadi non possono essere aperti al pubblico. Si va verso un futuro di partite a porte chiuse, a cominciare dalle serie minori. Secondo un’inchiesta di Repubblica “la loro condizione lavorativa si è progressivamente deteriorata. Sottopagati e sempre più spesso spinti dal miraggio di qualche decina di euro (tra i 25 e i 35 netti a partita) a lunghe trasferte in pullman da nord a sud o viceversa per coprire i buchi di organico – se non addirittura a forme di sfruttamento equiparabili al caporalato in agricoltura, con la differenza che qui tutto è formalmente legale – gli ... ilnapolista

