NBA 2020, i risultati della notte (5 febbraio): vincono Milwaukee e Lakers. Harden e Jokic sfiorano la tripla doppia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono quattro le partite della notte NBA. C’era l’atteso scontro tra Zio Williamson e Giannis Antetokounmpo ed è stato vinto da quest’ultimo. Infatti i Milwaukee Bucks si sono imposti in casa dei New Orleans Pelicans per 120-108 grazie alla doppia doppia del greco, che ha chiuso con 34 punti e 17 rimbalzi. Partita che si è decisa nel terzo quarto, che ha visto Milwaukee costruire un parziale di 42-24. La prima scelta del Draft 2019 ha messo a referto 20 punti (5/19 al tiro), ma il migliore per i Pelicans è stato Brandon Ingram con 32 punti. Sedici minuti per Nicolò Melli, autore di una buona partita con 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Sconfitta anche per l’altro italiano impegnato nella notte NBA. Marco Belinelli, che potrebbe cambiare squadra negli ultimi giorni di mercato, ha chiuso con 11 punti in 15 minuti di gioco nel match perso dai suoi San Antonio Spurs ... oasport

