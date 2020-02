Nato prematuro a 5 mesi, pesava 600 grammi: il padre lo filma per un anno e mostra com’è oggi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le immagini di oggi alla fine dell'articolo. Jett Morris nasce a sole 25 settimane di gravidanza, pesa meno di un sacchetto di zucchero ed è più piccolo della mano di suo padre. Ma i suoi genitori sono felici che sia vivo. I medici avevano infatti sconsigliato a Mhairi e Paul Morris, una coppia inglese di Crawley, nel West Sussex, di tenere il loro bambino. Pensavano che non sarebbe mai sopravvissuto ad una tale precocità. L’incredibile storia di questo bambino, Nato dall’amore e dalla determinazione dei suoi genitori è raccontata dal Daily Mail. La signora Morris aveva subìto la rottura prematura delle membrane a 20 settimane di gravidanza. “In quel momento, i medici non lo vedevano come un bambino, ma come un feto non vitale”, ha dichiarato la madre del piccolo al quotidiano. (Continua...) La coppia decide però di andare contro il parere e le pressioni dei medici che ... howtodofor

