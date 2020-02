Napoli, ritorna anche Koulibaly: il senegalese si prepara per Lecce (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Kalidou Koulibaly torna a disposizione, con il Lecce Gattuso recupererà anche il difensore senegalese Finalmente è tornato. Koulibaly sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida di domenica con il Lecce. Il difensore senegalese – si legge sul Corriere dello Sport – è rientrato in gruppo e sarà a disposizione del tecnico azzurro per il match coi giallorossi. Sei impegni importanti in venti giorni, tra cui la Champions League con il Barcellona. Tante sfide, ma ora Gattuso avrà la possibilità di scegliere e schierare la miglior formazione possibile. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

