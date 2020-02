Mundo Deportivo: Bartomeu aveva già parlato ieri con Abidal (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non si calmano le acque in casa Barcellona per il “caso Abidal”, come lo definisce il Mundo Deportivo, riportando che il presidente Bartomeu, che questo pomeriggio incontrerà personalmente Abidal, aveva già provveduto a parlarci ieri pomeriggio al telefono da Bruxelles subito dopo le dichiarazioni di Messi che lo aveva criticato. Un botta e risposta che ha messo seriamente in crisi l’ambiente blaugrana e rischia non solo di costare il posto al dirigente francese, ma di incrinare definitivamente i rapporti di Leo con il club. C’erano infatti da tempo voci che parlavano di un suo possibile addio a fine stagione, possibile grazie ad una clausola inserita nel contratto del campione argentino. L'articolo Mundo Deportivo: Bartomeu aveva già parlato ieri con Abidal ilNapolista. ilnapolista

