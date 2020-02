MotoGP, Test Sepang 2020: Valentino Rossi prova la nuova Yamaha. Serve il giusto feeling per evitare l’addio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Valentino Rossi è pronto per dare il via ai suoi Test di Sepang 2020 riservati alla MotoGP. Il nove volte campione del mondo si rimbocca le maniche in vista di una stagione che, è inutile girarci attorno, potrebbe davvero essere l’ultima della sua carriera. Il suo contratto con la Yamaha direbbe questo (e la conferma di Maverick Vinales certamente non facilita le cose) ma, soprattutto, quello che vedremo in pista dirà tutto il resto. Appare ormai inevitabile: se anche nel 2020 la Yamaha volterà le spalle a livello tecnico al “Dottore”, l’addio al Motomondiale sarà scontato. Il pilota di Tavullia lo sa, come del resto tutto il team. Da venerdì scatteranno questi attesissimi Test in terra malese. Tre giorni e 24 ore complessive di prove nelle quali inizieremo già a capire parecchio sulla pRossima stagione. Solitamente un pilota impiega pochi istanti a capire se il ... oasport

