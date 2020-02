MotoGP, svelata la nuova Honda. Marquez: “L’obiettivo è il titolo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) MotoGP, è stata svelata la nuova Honda. Marc Marquez ha le idee chiare per il futuro: “L’obiettivo è il titolo iridato”. GIACARTA (INDONESIA) – E’ stata svelata a Giacarta la nuova Honda, la moto dei fratelli Marquez per la prossima stagione di MotoGP. Molte novità decise dalla scuderia giapponese come, per esempio, un telaio più flessibile che renderà la moto adattabile sia alla guida di Marc che del nuovo arrivato Alex. L’esordio in pista è atteso per i prossimi test invernali con i piloti che avranno i primi riscontri. Anche se per saperne di più bisognerà aspettare ancora qualche settimana. L’obiettivo di Marc Marquez Marc Marquez vuole il titolo iridato. L’arrivo del fratello Alex non spaventa il campione del mondo che ha le idee chiare sul futuro: “Non vedo l’ora di scendere in pista. I nostri avversari ... newsmondo

