MotoGP | Marc Marquez | “La Yamaha ha avuto fretta | progetto per il futuro Io sono al

MotoGP - Marc Marquez e suo fratello Alex svelano la Honda 2020 : La presentazione HRC oggi a Jakarta, in Indonesia: prima occasione per i due fratelli di indossare i colori che condivideranno nel team ufficiale.Continua a leggere

MotoGP - Test Sepang 2020 : inizia la stagione! Valentino Rossi e Dovizioso per il riscatto - tutti contro Marc Marquez : Dal 7 al 9 febbraio il circuito di Sepang (Malesia) sarà teatro dei Test 2020 di MotoGP. Le nuove “nate” della classe regina dovranno essere rodate e sviluppate per far capire ai tecnici e ai piloti che strada seguire per la massimizzazione della prestazione. Si ripartirà, ponendosi la solita domanda: Marc Marquez sarà battibile? Lo spagnolo, reduce dall’ottavo successo iridato in carriera, ha chiuso la propria stagione in ...

MotoGP : Marc Marquez torna a girare in moto dopo due mesi in vista dei test di Sepang : Marc Marquez è tornato in moto dopo più di due mesi di stop forzato a causa dell’intervento chirurgico alla spalla destra a cui si è sottoposto lo scorso 27 novembre. Il nativo di Cervera ha interrotto questa lunga astinenza nella giornata di ieri, scendendo in pista su una Honda NSF 250 al kartodromo di Vendrell, a Tarragona. L’otto volte campione del mondo ha voluto testare il proprio fisico per la prima volta dopo ...

MotoGP - Marc Marquez preoccupato : “Sono al 60-70% della mia forma fisica. Ho voglia di salire su una moto” : Marc Marquez è ancora alle prese con la riabilitazione alla spalla destra operata a novembre. Il Campione del Mondo della MotoGP ha ricevuto il premio di miglior sportivo dell’anno dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo e, durante la cerimonia di premiazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il centauro della Honda ha affermato che per il secondo anno consecutivo non ha fatto vacanze perché si è concentrato sul recupero e che dal ...

MotoGP 2020 - ufficiale : Marc Marquez e suo fratello Alex svelano la nuova Honda il 4 febbraio : L’evento si terrà a Jakarta, in Indonesia, e sarà la prima occasione per vedere i due fratelli indossare i colori che condivideranno nel team ufficiale. Alex, che nello stesso giorno sarà impegnato nei test per collaudatori e rookie a Sepang, dovrà rapidamente volare in Indonesia. Dubbi sulle condizioni di Marc dopo le recenti dichiarazioni in un evento in Spagna.Continua a leggere

MotoGP - la nuova Honda dei fratelli Marc e Alex Marquez sarà presentata il 4 febbraio a Giacarta : Pochi dubbi che parte dei motivi di interesse del Mondiale 2020 di MotoGP si concentrino sul Team Honda ufficiale. La coppia dei fratelli Marc ed Alex Marquez stuzzica la curiosità degli addetti ai lavori e degli appassionati. Le domande sono le seguenti: che cosa farà il campione del mondo della Moto2 al fianco del fratello più titolato? Avrà delle ripercussioni sulla prima parte del campionato il problema alla spalla dell’asso nativo di ...

Marco Simoncelli - il gesto di Matteo Salvini irrita l’ex inviato MotoGP : Il commentatore Paolo Beltramo contro il segretario della Lega che nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna indossa la felpa con il 58 e condivide selfie sui social: “Così non mi piace, anzi mi fa un po’ girare i coglioni”.Continua a leggere

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “La riabilitazione è più complicata del previsto. Spero di essere ai Test” : Marc Marquez sembra avere qualche dubbio sul suo stato di forma in vista dell’inizio della stagione 2020 che incomincerà il 7 febbraio con i test MotoGP in Malesia mentre il GP del Qatar è in programma un mese dopo sul circuito di Losail (8 marzo). In occasione del galà catalano dello sport, il Campione del Mondo ha fatto un bilancio su questo inverno di avvicinamento al nuovo campionato iridato visto che sta recuperando ...

MotoGP - Wayne Rainey critica la coppia Marc-Alex Marquez in Honda : “Sarà un confronto senza mordente” : Marc Marquez-Alex Marquez in Honda? Piace poco: è questa l’idea di Wayne Rainey, leggenda del Motomondiale e figura iconica sul finire degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 nella massima cilindrata, nell’era dei due tempi. Il tre volte iridato (dal 1990 al 1992 in sella alla Yamaha) ha infatti giudicato negativamente la nuova accoppiata della Honda, in vista della prossima stagione in MotoGP. Anche se Alex è ...

MotoGP - i numeri del 2019 : dominio di Marc Marquez. Record di cadute per Zarco : MotoGP, i numeri del 2019. Marc Marquez domina tutte le classifiche. L’unico primato non ottenuto è quello delle cadute. ROMA – MotoGP, i numeri del 2019. La stagione dell’ottavo titolo iridato è stata dominata da Marc Marquez che non ha lasciato spazio agli avversari. Primo posto in tutte le classifiche ‘speciali’ per lo spagnolo che è stato battuto solamente nelle cadute con Johann Zarco che in questo caso si ...

MotoGP - Biaggi su Marquez : ”Marc dominerà per molto tempo. Per me vincerà più di 10 Mondiali” : La stagione di MotoGP si è conclusa da poche settimane e già tutti, piloti, meccanici e addetti ai lavoro, sono proiettati al prossimo campionato. Al momento sembra che Marc Marquez sia imbattibile e secondo Max Biaggi la situazione non cambierà per diversi anni. Il due volte campione del mondo nella classe 250 ha rilasciato un’intervista, riportata da Marca, nella quale spiega il suo punto di vista sul prossimo futuro ...

MotoGP – Dall’eredità di Lorenzo alla rivalità col fratello Marc - Alex Marquez ammette : “con un compagno come lui la rivalità inizia subito” : Alex Marquez pronto per la nuova avventura con la Honda: le parole del campione del Mondo di Moto2 dopo la prima esperienza nella categoria regina La stagione 2019 di MotoGp è terminata: Marquez ha festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale insieme alla Honda, che grazie allo spagnolo ha conquistato la Tripla Corona. A caratterizzare il finale di stagione è stato l’annuncio del ritiro di Jorge Lorenzo e la decisione della ...

MotoGP - Marc Marquez manda un messaggio sui social ai tifosi dopo l’operazione alla spalla destra : Con un tweet di pochi minuti fa il pilota spagnolo della MotoGP Marc Marquez ha mandato un messaggio a tutti i suoi tifosi dopo l’operazione alla spalla destra: “Buongiorno! Sono più o meno sveglio. L’intervento è andato bene e non vedo l’ora di iniziare il recupero! Grazie per il vostro sostegno“. L’iberico è ricoverato all’ospedale universitario Quirón-Dexeus di Barcellona, dove ieri è stato operato ...

MotoGP : Marc Marquez operato con successo alla spalla destra a Barcellona. Presto inizierà la riabilitazione : Si prospetta una replica dell’inverno 2018 per lo spagnolo Marc Marquez. L’otto volte iridato, dominatore assoluto del Mondiale di MotoGP, è stato protagonista di una brutta caduta nel corso degli ultimi test a Jerez de la Frontera (Spagna) ed è stato costretto ad operarsi alla spalla destra presso l’Ospedale Universitario Dexeus-Quiron di Barcellona quest’oggi. La lesione, che l’alfiere della Honda si è procurato, ...