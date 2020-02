Morto sul lavoro, operaio 21enne schiacciato da tir (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un operaio di 21 anni è Morto dopo essere stato rimasto schiacciato tra un camion e un muro in un'azienda di Tavanazzano con Villavesco, comune della Provincia di Lodi. L'infortunio è avvenuto pochi minuti prima delle 18.00 di martedì 4 febbraio in via Attilio Orecchia. I soccorritori del 118 hanno ritrovato il giovane in posizione prona e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima era residente a Teglio, comune dell'alta Valtellina in provincia di Sondrio. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabineri. ilfogliettone

