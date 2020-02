Morto a 70 anni Paolo Guerra, il produttore cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E' Morto oggi all'età di 70 anni a Modena, la sua città natale, il produttore cinematografico e teatrale Paolo Guerra: l'uomo, nato il 26 dicembre del 1949, è stato stroncato da una breve e fulminante malattia. E' stato il produttore cinematografico dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo. fanpage

