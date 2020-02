Morti sul lavoro, la vera strage quotidiana: giovane operaio schiacciato dal tir (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nuovo incidente mortale sul lavoro a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano. Per il giovane, 20 anni, non c'è stato nulla... today

QuartoGrado : 'Si tratta di morti di fama e di fama! Una storia di grande disonestà intellettuale per prendere in giro il pubblic… - Antonio_Tajani : #coronavirus C’è una grave responsabilità del regime cinese per i ritardi nella denuncia dell’epidemia. Medici mina… - Avvenire_Nei : Morti sul lavoro. «Chiedo giustizia per il mio Giovanni, morto a 21 anni per 10 euro» -