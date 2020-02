Morgan a L’Altro Festival sull’ultimo posto: “Quella è una sporca dozzina” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Altro Festival, Morgan sull’ultimo posto (provvisorio) a Sanremo: “È una sporca dozzina” Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo condotta da Amadeus, è stata la volta del DopoFestival, che rispetto alle precedenti edizioni sarà solo trasmesso su RaiPlay. Nicola Savino con la cantante Myss Keta ha presentato la prima de L’Altro Festival. Morgan, ospite dopo aver rilasciato l’intervista su Rai Radio 2, ha detto la sua sulla prima classifica provvisoria del Festival. Il cantante, che si è esibito in coppia con Bugo, ha dichiarato: “Ma cos’è? Quella è una sporca dozzina!”. Ovviamente si è trattata di una battuta, dopo che Nicola Savino gli ha chiesto cosa ne pensasse del suo ultimo posto. La canzone, Sincero, che Morgan e Bugo hanno presentato il 4 febbraio a Sanremo è indie pop e rispecchia forse più il secondo che il ... lanostratv

