Moldave rubano al discount: "Abbiamo fame". Ma sul conto hanno 9mila euro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Le due sono state scoperte dalla vigilanza del supermercato. "Abbiamo fame", si sono giustificate. Ma dai loro conti spunta un'altra verità Sono entrate nel supermercato e hanno iniziato a girare per gli scaffali con fare sospetto. E come se niente fosse, hanno occultato nelle loro borse generi alimentari per quasi 40 euro. Erano le 10 di mattina quando due donne Moldave sono entrate nel supermercato Prix di Legnaro, piccolo Comune in provincia di Padova. Le due hanno cominciato a girare per le corsie, nascondendo nelle borse cibo e beni di prima necessità. Il personale di sorveglianza del negozio si è subito accorto delle manovre delle due donne che poco dopo si sono presentate in cassa con acquisti per meno di dieci euro. Nelle borse però nascondevano carne, affettati e formaggi per un totale di quasi 40 euro. Dopo aver pagato parte della merce, le due ... ilgiornale

